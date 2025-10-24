Non dovevo dirlo in tv Rita Dalla Chiesa dopo tanti anni la rivelazione su Fabrizio Frizzi

Una rivelazione toccante di Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi ha commosso il pubblico durante la puntata di “La volta buona”. L’ex conduttrice, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato con grande emozione alcuni momenti del loro passato insieme, spiegando che per molto tempo non era riuscita a parlare di lui. Solo adesso, con maggiore serenità, ha deciso di condividere ricordi e riflessioni, citando anche Carlotta Mantovan, l’ultima compagna del presentatore. Durante la chiacchierata in studio, Dalla Chiesa ha ricordato il matrimonio con Frizzi, celebrato nel 1992 e terminato dopo alcuni anni, ma anche il legame che non si è mai spezzato: “Con Fabrizio sono stata sedici anni, non posso far finta che non sia mai esistito”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it