‘Non c’è Lovati dietro tutto questo’ | Andrea Sempio parla dello scontrino e dell’impronta 44

Perché Sempio difende l’avvocato Massimo Lovati. “No. Uno, non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Seconda cosa: dalle apparizioni che ho visto dell’avvocato Massimo Lovati, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui io non solo non sono stato, ma sono totalmente estraneo alla vicenda.” Così Andrea Sempio descrive il suo storico rapporto con Massimo Lovati, legale di riferimento per oltre dieci anni. Nonostante l’incarico sia stato revocato nelle ultime settimane, Sempio sottolinea stima e affetto: “Per l’avvocato Lovati ho sempre rispetto, stima e affetto, perché sono almeno dieci anni che andiamo avanti insieme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

