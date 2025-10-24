Francesco Rizzo, Bruno Pisano e Francesco Mastro, che da mesi guidavano gli enti come commissari, sono ora ufficialmente presidenti delle Autorità portuali dello Stretto, del Mar Ligure Orientale e del Mare Adriatico Meridionale: le designazioni sono state formalizzate da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza il parere dell’apposita commissione al Senato: si tratta di un iter inusuale, presa dal vicepremier a causa dello stallo a Palazzo Madama. Restano da nominare altri otto presidenti: Salvini ha promesso tre nomine a settimana, in ordine cronologico in base ai decreti di commissariamento delle Autorità portuali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nominati i presidenti di tre Autorità portuali