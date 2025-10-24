Noi del Rione Sanità replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction con Carmine Recano
Noi del Rione Sanità replica, dove vederla in tv e in streaming?. “Noi del Rione Sanità” è la nuova fiction Rai che ha debuttato giovedì 23 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1, diretta da Luca Miniero e tratta dal libro omonimo di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha trasformato il quartiere Sanità di Napoli. Ma quando rivedere le repliche della fiction con Carmine Recano? Quando va in onda la replica Noi del Rione Sanità su Rai Premium e dove vederla in streaming? Noi del Rione Sanità replica su Rai Premium?. La fiction è composta da 6 episodi, trasmessi in 3 prime serate su Rai 1. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
