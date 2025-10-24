Prosegue su Rai 1 il racconto di Noi del Rione Sanità, la serie di Luca Miniero con Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro. Dopo l’esordio all’insegna del coraggio civile, la seconda puntata alza la posta: il progetto teatrale prende forma tra entusiasmi e fratture, mentre nel quartiere torna a farsi sentire la violenza. Il carisma del boss Mariano diventa una minaccia concreta per i più giovani, a partire da Massimo, che scivola nel suo raggio d’influenza. Indice. Noi del Rione Sanità Dove e quando vedere la seconda puntata. Noi del Rione Sanità, anticipazioni seconda puntata (30 ottobre 2025) – Trama 1×03 – Teatro, paure e desiderio di vendetta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Noi del Rione Sanità, anticipazioni seconda puntata di giovedì 30 ottobre 2025: la violenza riesplode, Massimo nella rete di Mariano