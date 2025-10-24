noi come voi che storie

Si intitola Noi come Voi. Storie di persone disabili e non, il podcast che verrà presentato da Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) nel Centro Residenziale Casa Leonardo in via Tesei 14, domani alle ore 16,30. Il podcast è uno spazio di voce e pensiero: un racconto che viaggia nelle orecchie e arriva dritto all’anima. Breve o lungo, informale o profondo, è il modo moderno di condividere idee, emozioni e storie, ovunque e in qualsiasi momento. In quanto strumento moderno, è molto utilizzato anche dai giovani. E la facilità di fruizione lo rende anche molto comodo. "Per questo – sottolineano gli ospiti di Casa Leonardo – abbiamo pensato di crearne uno cucito addosso a noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

