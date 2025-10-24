Noi come Voi che storie
Si intitola Noi come Voi. Storie di persone disabili e non, il podcast che verrà presentato da Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) nel Centro Residenziale Casa Leonardo in via Tesei 14, domani alle ore 16,30. Il podcast è uno spazio di voce e pensiero: un racconto che viaggia nelle orecchie e arriva dritto all’anima. Breve o lungo, informale o profondo, è il modo moderno di condividere idee, emozioni e storie, ovunque e in qualsiasi momento. In quanto strumento moderno, è molto utilizzato anche dai giovani. E la facilità di fruizione lo rende anche molto comodo. "Per questo – sottolineano gli ospiti di Casa Leonardo – abbiamo pensato di crearne uno cucito addosso a noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani, domenica , prima edizione di : un viaggio tra sapori e tradizioni delle nostre terre. Ultimi posti disponibili! Prenotazioni: Whatsapp: +39 338 6786 915, Email [email protected] Organizzazione a c - facebook.com Vai su Facebook
“Noi come Voi“, che storie - Storie di persone disabili e non, il podcast che verrà presentato da Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) nel Centro Residenziale Casa Leonardo in via Tesei 14, ... ilrestodelcarlino.it scrive
La parola che cura: esperienze di malattia ma anche storie di coraggio raccontate attraverso opere letterarie - Il ministro della Salute Schillaci presente alla premiazione: «La parola spesso rivela ciò che la medicina da sola non può spiegare: la dimensione e ... corriere.it scrive
90/10 Storie di Calcio: la genesi del fenomeno Mourinho - La nuova puntata di 90/10 Storie di Calcio con Stefano Borghi racconta la genesi del fenomeno Mourinho: dall’esordio senza precedenti sulla panchina del Porto al consolidarsi della sua leadership, ... Segnala sport.sky.it