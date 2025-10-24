Nocera Inferiore protagonista di Ottobre rosa 2025 | due giornata dedicate alle prevenzione e alla salute delle donne

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Nocera Inferiore rinnova il proprio impegno per la promozione della salute e della prevenzione oncologica, patrocinando due importanti iniziative nell’ambito della campagna nazionale “Ottobre Rosa 2025”, dedicate alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Sabato 25 ottobre – Giornata della prevenzione del tumore alla mammella Il Centro di quartiere “A. De Nicola” in via Loria, dalle ore 9:00 alle 13:00, ospiterà una giornata di prevenzione e informazione organizzata dall’Associazione “Noi Donne. Soprattutto” OdV, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore protagonista di “Ottobre rosa 2025”: due giornata dedicate alle prevenzione e alla salute delle donne

