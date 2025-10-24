Noboa ‘avvelenato’ | ecco come si difendono i leader del mondo tra spettrometri sosia e Ia
(Adnkronos) – "Non ci si avvelena da soli con il cioccolato". Con questa frase il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha commentato il presunto tentativo di avvelenamento di cui sostiene di essere stato vittima: dolci e marmellata contaminati da tre sostanze tossiche, ricevuti in dono durante un evento pubblico. Il caso, ora nelle mani della procura . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
IL PRESIDENTE DELL’ECUADOR, DANIEL NOBOA, HA DICHIARATO DI ESSERE STATO VITTIMA DI UN TENTATIVO DI.. - X Vai su X
Noboa 'avvelenato': ecco come si difendono i leader del mondo tra spettrometri, sosia e Ia - Con questa frase il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha commentato il presunto tentativo di avvelenamento ... Scrive adnkronos.com