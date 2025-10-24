Noa Lang le dichiarazioni post PSV non scalfiscono Conte | 11esima panchina consecutiva per l’attaccante

Dailynews24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte non cambia strada. Nonostante la pesante debacle col PSV, il tecnico del Napoli ha deciso di confermare in larga parte i titolari delle ultime uscite. Una scelta di fiducia verso il gruppo, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e solidità proprio contro l’Inter. Solo qualche piccolo ritocco, ma nessuna rivoluzione tattica. Conte resta fedele . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

noa lang dichiarazioni postNapoli, scoppia il caso Lang: “Conte? Ci ho parlato solo una volta” - Situazione molto complessa in casa Napoli dopo la pesantissima sconfitta per 6- fantamaster.it scrive

noa lang dichiarazioni postConte risponde a Lang: "Deciderò io quando farlo giocare, altrimenti resterà in panchina" - L'esterno olandese, al termine del massacro di Eindhoven, si è lamentato dello scarso minutaggio avuto finora: le parole del mister ... Da internapoli.it

noa lang dichiarazioni postLang su Conte: “Gli ho parlato solo una volta” - I problemi, per il Napoli, potrebbero allargarsi dopo le dichiarazioni post partita di ... ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Noa Lang Dichiarazioni Post