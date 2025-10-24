Noa Lang l’annuncio a pochi minuti dalla partita contro l’Inter | drastica decisione di Conte
Antonio Conte non cambia strada. Nonostante la pesante debacle col PSV, il tecnico del Napoli ha deciso di confermare in larga parte i titolari delle ultime uscite. Una scelta di fiducia verso il gruppo, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e solidità proprio contro l’Inter. Solo qualche piccolo ritocco, ma nessuna rivoluzione tattica. Conte resta fedele . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, esplode la rabbia di Noa Lang: "Non so cos'altro debba fare per partire titolare, mi devo mordere la lingua - L'attaccante olandese si sfoga a Ziggo Sport dopo la bruttissima sconfitta del Napoli contro il PSV e l'ennesima panchina di questo avvio di stagione In casa Napoli qualcosa bolle in pentola, come Ant ... Segnala msn.com
Il nuovo Kvara di Conte: tutto su Lang, pregi (tanti) e difetti (pochi) del nuovo azzurro - Il Napoli prende Noa Lang dal PSV Eindhoven: scambio di documenti effettuato, affare da 25 milioni di euro più 3 di bonus che finiscono nelle casse della società olandese. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com
Noa Lang, genio e sregolatezza che a gennaio voleva il Napoli. Il Milan gli preferì CDK - Talento cristallino delle giovanili dell'Ajax, fu fatto fuori dal club più importante d'Olanda nel 2020 per espressa richiesta di Erik Ten Hag. Come scrive tuttomercatoweb.com