No Other Land sta diventando una patata bollente per la Rai targata Meloni
Il documentario No Other Land, vincitore dell’Oscar e simbolo di una collaborazione senza precedenti tra registi israeliani e palestinesi, non andrà in onda sulla Rai prima del 15 novembre, dopo ben due cancellazioni che hanno assunto via via un significato politico sempre più chiaro. Non è ancora chiaro se sarà trasmesso in prima serata, sulla terza rete, come previsto inizialmente, o relegato a un orario più tardo. Di fatto, è una patata bollente che la tv meloniana non vuole accollarsi. Il documentario, diretto dal collettivo composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, racconta la vita dei palestinesi di Masafer Yatta, un gruppo di villaggi nel Sud della Cisgiordania sotto minaccia di demolizione da parte dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
“No Other Land” slitta di nuovo. La Rai: “Rinviamo a un momento più stabile” - X Vai su X
La Stampa. . Un continuo rinvio: il film premio Oscar ‘No other land’ avrebbe dovuto essere trasmesso dalla Rai il 7 ottobre (proprio nei giorni in cui la Flotilla stava arrivando in Israele, ndr), poi il 21 ottobre e ora il 15 novembre. Si tratta del fil documentario sui - facebook.com Vai su Facebook
‘No other land’ rinviato per pace? La più ipocrita, ridicola, offensiva delle scuse - Diteci che non è vero, che si tratta solo di uno scherzo di pessimo gusto, di una burla della “nuova Rai” che ha appena finto di essere solidale con Report e Sigfrido Ranucci. Scrive ilfattoquotidiano.it
No Other Land: dove e quando vederlo in Streaming e Home Video - No Other Land, il film vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario, realizzato dal collettivo israelo- Riporta comingsoon.it
No Other Land: dove vedere in streaming e Home Video il documentario premiato agli Oscar - CG Entertainment, in collaborazione con Wanted, annuncia l’uscita di No Other Land in streaming on demand e in Dvd dal 5 novembre ... Riporta cinematographe.it