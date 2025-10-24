no other land sta diventando una patata bollente per la rai targata meloni

Il documentario No Other Land, vincitore dell’Oscar e simbolo di una collaborazione senza precedenti tra registi israeliani e palestinesi, non andrà in onda sulla Rai prima del 15 novembre, dopo ben due cancellazioni che hanno assunto via via un significato politico sempre più chiaro. Non è ancora chiaro se sarà trasmesso in prima serata, sulla terza rete, come previsto inizialmente, o relegato a un orario più tardo. Di fatto, è una patata bollente che la tv meloniana non vuole accollarsi. Il documentario, diretto dal collettivo composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, racconta la vita dei palestinesi di Masafer Yatta, un gruppo di villaggi nel Sud della Cisgiordania sotto minaccia di demolizione da parte dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

