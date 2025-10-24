Diteci che non è vero, che si tratta solo di uno scherzo di pessimo gusto, di una burla della “nuova Rai” che ha appena finto di essere solidale con Report e Sigfrido Ranucci. Che fine ha fatto quel proclama unitario dei vertici a favore del pluralismo editoriale? Noi sapevamo che era solo retorica e ci siamo chiamati fuori dal coro degli ipocriti. Sono passati pochi giorni dalle bombe contro il giornalista ed ora arriva l’annuncio che il documentario premio Oscar 2025 No other land non sarà trasmesso per non turbare i processi di pace. Ci prendono in giro? Dopo gli insulti di Vespa alla Flotilla per Gaza e la direttrice della comunicazione, Immacolata Boccia, arrivata a negare l’assassinio di migliaia di civili palestinesi, ora giunge la notizia del nuovo rinvio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

'No other land' rinviato per pace? La più ipocrita, ridicola, offensiva delle scuse