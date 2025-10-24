No al parco eolico si all' installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti della Val Ceno
Quarantasette pale eoliche dall'altezza di 125 metri installate nei comuni parmensi di Borgotaro, Bedonia, Compiano, Bardi, Bore, Valmozzola di Morfasso, in provincia di Piacenza. Sono questi i numeri principali del maxi parco eolico - che comprende i progetti Parma A e Parma B - presentato dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
