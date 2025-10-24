No al conflitto di genere e alla denatalità | sit-in in città

Nelle principali piazze d’Italia, domenica 26 ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promosso dall’Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari e Presidente del Movimento Centralità Familiare Davide Vinciprova, coadiuvato da professionisti del settore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

