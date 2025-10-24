Nissan Leaf | cresce in tecnologia e percorrenza
Breve prova con la terza generazione della Nissan Leaf, protagonista nel mercato globale da 25 anni. Arriverà sul mercato italiano tra marzo e aprile 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nissan Leaf: cresce in tecnologia e percorrenza - Breve prova con la terza generazione della Nissan Leaf, protagonista nel mercato globale da 25 anni.
Nissan Leaf, arriva la terza generazione della 100% elettrica - ROMA (ITALPRESS) – La Nissan LEAF, la vettura che nel 2010 ha aperto la strada alla mobilità elettrica di massa, torna protagonista con la terza generazione.
Nissan Leaf 2026: arriva in Europa, prime consegne in primavera - L'elettrica del marchio giapponese è giunta alla sua terza generazione ed ha debuttato sulle strade di Copenaghen