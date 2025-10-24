Nissan Leaf | cresce in tecnologia e percorrenza

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breve prova con la terza generazione della Nissan Leaf, protagonista nel mercato globale da 25 anni. Arriverà sul mercato italiano tra marzo e aprile 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nissan leaf cresce in tecnologia e percorrenza

© Gazzetta.it - Nissan Leaf: cresce in tecnologia e percorrenza

