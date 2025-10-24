Nissan Leaf | come va la terza generazione dell' elettrica giapponese

La terza generazione di Nissan Leaf debutta su strada con due motorizzazioni, 160 e 130 kW, ed altrettanti pacchi batterie: 52 e 75 kWh per una percorrenza massima di 620 km. Arriverà nelle concessionarie italiane nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nissan Leaf: come va la terza generazione dell'elettrica giapponese

Scopri altri approfondimenti

All’interno della puntata si parlerà anche di Alfa Romeo Tonale, Nissan Leaf, Toyota Corolla Cross. - facebook.com Vai su Facebook

Nissan, ricariche gratuite per Leaf e Micra: dove sarà possibile https://ift.tt/v3V1Kj0 - X Vai su X

Nissan Leaf, la terza generazione arriva in Europa: più autonomia, design rinnovato e tecnologia intelligente - Nissan Leaf torna con un’autonomia record fino a 622 km, un design aerodinamico ispirato agli anni ’90 e un pacchetto tecnologico evoluto ... Segnala missionline.it

Nissan Leaf, arriva la terza generazione della 100% elettrica - 3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – La Nissan LEAF, la vettura che nel 2010 ha aperto la strada alla mobilità elettrica di massa, torna protagonista con la terza generazione. Come scrive msn.com

Nissan Leaf, la terza generazione diventa crossover e fa un salto di qualità. Come va - I comandi fisici sono ridotti al minimo, mentre la connettività è completa grazie ai servizi NissanConnect e agli aggiornamenti over- Riporta repubblica.it