Nino Tronchetti Provera e Michelle Hunziker si sono conosciuti perché entrambi volevano comprare la stessa casa da 14 milioni alla fine lui gliel’ha regalata | le indiscrezioni di Oggi

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smentite le indiscrezioni su una presunta rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la coppia sarebbe più unita che mai e pronta a un passo importante nella relazione. “Altro che crisi, t ra Michelle e Nino c’è sintonia e progettualità “, scrive il magazine, rivelando che l’imprenditore avrebbe regalato alla conduttrice una casa in una palazzina del valore stimato di 14 milioni di euro. Il settimanale racconta anche il retroscena del loro primo incontro. “ Si sono conosciuti per caso in un’agenzia immobiliare – spiega Oggi – mentre entrambi cercavano un appartamento a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

