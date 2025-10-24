Nike Jordan Brand e Converse insieme per il futuro dell’innovazione sportiva

Il nuovo centro. Nike, Jordan Brand e Converse uniscono le proprie competenze in un unico hub creativo dedicato all’innovazione, al design e allo sviluppo prodotto. Il nuovo centro, parte dell’iniziativa NIKE, Inc. Sport Offense, nasce con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e stimolare la crescita, mettendo al centro gli atleti e le loro esigenze. All’interno di questa nuova struttura, i team condivideranno intuizioni, tecnologie e processi produttivi, collaborando lungo l’intero ciclo di sviluppo per dare vita a prodotti sempre più avanzati, capaci di aiutare gli atleti* a esprimere tutto il loro potenziale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

