Nike Jordan Brand e Converse insieme per il futuro dell’innovazione sportiva
Il nuovo centro. Nike, Jordan Brand e Converse uniscono le proprie competenze in un unico hub creativo dedicato all’innovazione, al design e allo sviluppo prodotto. Il nuovo centro, parte dell’iniziativa NIKE, Inc. Sport Offense, nasce con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e stimolare la crescita, mettendo al centro gli atleti e le loro esigenze. All’interno di questa nuova struttura, i team condivideranno intuizioni, tecnologie e processi produttivi, collaborando lungo l’intero ciclo di sviluppo per dare vita a prodotti sempre più avanzati, capaci di aiutare gli atleti* a esprimere tutto il loro potenziale. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Abbigliamento Nike NBA
Le quattro innovazioni che rivoluzioneranno il futuro di Nike - «Bring inspiration and innovation to every athlete in the world» non è solo un motto, ma la missione che oggi guida un cambiamento profondo all’inte ... Riporta collater.al
Nike lines up new Converse CEO amid lacklustre performance - An internal memo obtained by Reuters claims the change in management at Converse comes as Nike continues to restructure its operations. Secondo finance.yahoo.com
Just sell it: Nike should put Converse up for sale to get back in the sportswear race - With the sportswear company flailing amid shifting fashion trends, it can’t afford to get left behind where it matters most. Riporta livemint.com