Nike ha inventato le scarpe robotizzate con batteria ricaricabile

Il sistema integra un motore leggero, una cinghia e una batteria removibile in una scarpa in fibra di carbonio, utilizzabile anche senza il modulo robotico. È la “bici elettrica delle scarpe”. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nike ha inventato le scarpe robotizzate con batteria ricaricabile

Approfondisci con queste news

PUMA ALL-PRO NITRO 2 - SHAMMGOD Scarpe mismatchate, dedicate al celebre coach di Brooklyn God Shammgod, che ha inventato il movimento spezza caviglie denominato proprio “SHAMMGOD” in suo onore (Se non sapete di cosa si tratta, fidatev - facebook.com Vai su Facebook

Nike presenta Project Amplify: le scarpe robotiche che fanno camminare più veloce - Nike ha deciso che le scarpe del futuro dovranno diventare sempre più tecnologiche ed essere in grado di assisterci nella camminata. Scrive msn.com

Nike, Levi’s e Nigo hanno creato le sneaker perfette per gli amanti del denim - Il leggendario designer giapponese ha rivestito la sua ultima versione delle Air Force 3 con del denim Levi’s sbiadito ... Lo riporta gqitalia.it

Sneaker Wars: la vera storia dei due fratelli che hanno inventato delle scarpe famosissime - Le sneaker di Puma e Adidas sono state inventate da due fratelli che hanno litigato e diviso la fabbrica di scarpe sportive della famiglia ... Si legge su focusjunior.it