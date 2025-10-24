Nike ha inventato le scarpe robotizzate con batteria ricaricabile

Dday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema integra un motore leggero, una cinghia e una batteria removibile in una scarpa in fibra di carbonio, utilizzabile anche senza il modulo robotico. È la “bici elettrica delle scarpe”. 🔗 Leggi su Dday.it

