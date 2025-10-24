Nightmare Film Festival Ospiti Carlotto e Brando De Sica

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti, oggi al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Fra i grandi ospiti, in particolare, lo scrittore Massimo Carlotto nel pomeriggio e l’attore Brando De Sica (figlio di Cristian e nipote di Vittorio) premiato in serata. Ma la giornata prevede un calendario con molti altri momenti, tutti al teatro Rasi. Si parte in mattinata alla 10 con la Masterclass Il potere dell’ombra con Lorenza Ghinelli Progetto formativo di Start Cinema in collaborazione con gli Istituti scolastici di Ravenna. Lorenza Ghinelli scrittrice e docente parte dal presupposto che parlare di ombra escludendo la luce è impossibile: le storie di paura possono aiutarci a illuminare ciò che altrimenti detonerebbe nel buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nightmare film festival ospiti carlotto e brando de sica

© Ilrestodelcarlino.it - Nightmare Film Festival. Ospiti Carlotto e Brando De Sica

Argomenti simili trattati di recente

nightmare film festival ospitiNightmare Film Festival. Ospiti Carlotto e Brando De Sica - Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti, oggi al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Da msn.com

nightmare film festival ospitiRavenna Nightmare Film Festival: al Rasi lo scrittore Massimo Carlotto e il premio a Brando De Sica - Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti domani, venerdì 24 ottobre, al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Segnala ravenna24ore.it

nightmare film festival ospitiSei appuntamenti al Nightmare Film Festival - thriller psicologico ambientato alla Lock Bridge Academy, una scuola isolata sulla costa, gestita dalla potente e aristocratica famiglia Aberdeen. Scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Nightmare Film Festival Ospiti