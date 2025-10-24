Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti, oggi al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Fra i grandi ospiti, in particolare, lo scrittore Massimo Carlotto nel pomeriggio e l’attore Brando De Sica (figlio di Cristian e nipote di Vittorio) premiato in serata. Ma la giornata prevede un calendario con molti altri momenti, tutti al teatro Rasi. Si parte in mattinata alla 10 con la Masterclass Il potere dell’ombra con Lorenza Ghinelli Progetto formativo di Start Cinema in collaborazione con gli Istituti scolastici di Ravenna. Lorenza Ghinelli scrittrice e docente parte dal presupposto che parlare di ombra escludendo la luce è impossibile: le storie di paura possono aiutarci a illuminare ciò che altrimenti detonerebbe nel buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Nightmare Film Festival. Ospiti Carlotto e Brando De Sica