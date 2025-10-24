Nicoleta Rotaru ergastolo all' ex marito Erik Zorzi | la uccise e ne simulò il suicidio Incastrato mesi dopo dall' audio registrato dal cellulare della 39enne

PADOVA - Domenica Gambardella, presidente della Corte d?Assise, ha appena finito di leggere il dispositivo. Di fronte a lei Eugenia Rotaru? mamma di Nicoleta? crolla sulla. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicoleta Rotaru, ergastolo all'ex marito Erik Zorzi: la uccise e ne simulò il suicidio. Incastrato (mesi dopo) dall'audio registrato dal cellulare della 39enne

