Nicoleta Rotaru ergastolo all' ex marito Erik Zorzi | la uccise e ne simulò il suicidio Incastrato mesi dopo dall' audio registrato dal cellulare della 39enne

Ilgazzettino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - Domenica Gambardella, presidente della Corte d?Assise, ha appena finito di leggere il dispositivo. Di fronte a lei Eugenia Rotaru? mamma di Nicoleta? crolla sulla. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

nicoleta rotaru ergastolo all ex marito erik zorzi la uccise e ne simul242 il suicidio incastrato mesi dopo dall audio registrato dal cellulare della 39enne

© Ilgazzettino.it - Nicoleta Rotaru, ergastolo all'ex marito Erik Zorzi: la uccise e ne simulò il suicidio. Incastrato (mesi dopo) dall'audio registrato dal cellulare della 39enne

Contenuti che potrebbero interessarti

nicoleta rotaru ergastolo exNicoleta Rotaru, ergastolo all'ex marito Erik Zorzi: la uccise e ne simulò il suicidio - Questa la pena alla quale è stato condannato Erik Zorzi, il 43enne di Abano Terme accusato di avere ucciso l’ex moglie Nicoleta Rotaru di 39 anni, ... ilgazzettino.it scrive

nicoleta rotaru ergastolo exNicoleta Rotaru, ergastolo all'ex marito Erik Zorzi: la uccise e ne simulò il suicidio. Atti in procura per il comportamento dei carabinieri di Abano e Montegrotto - Questa la pena alla quale è stato condannato Erik Zorzi, il 43enne di Abano Terme accusato di avere ucciso l’ex moglie Nicoleta Rotaru di 39 anni, nella notte ... Riporta ilgazzettino.it

nicoleta rotaru ergastolo exFemminicidio Nicoleta Rotaru ad Abano Terme, l'ex marito Erik Zorzi condannato all'ergastolo - La svolta grazie agli audio del delitto registrati dalla vittima con il cellulare ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nicoleta Rotaru Ergastolo Ex