Nicoleta Rotaru ergastolo a Erik Zorzi per l' omicidio dell' ex moglie La mamma | Mia figlia ha finalmente ottenuto giustizia

PADOVA - Eugenia Rotaru è rimasta tutta la mattina a fianco della figlia Inga e delle avvocatesse Roberta Cerchiaro e Tatiana Vija che hanno combattuto con le la battaglia per la Nicoleta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicoleta Rotaru, ergastolo a Erik Zorzi per l'omicidio dell'ex moglie. La mamma: «Mia figlia ha finalmente ottenuto giustizia»

