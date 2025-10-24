Nicola sulle parole di Tudor | Non mi presto a questo giochini

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo pochi giorni fa Tudor, alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid, aveva difeso il percorso della sua Juventus dalle critiche affermando: “Se avessimo giocato con la Cremonese invece che con il Milan, saremmo primi.” Una frase forse detta senza malizia, ma che non è passata inosservata. Oggi è arrivata la replica dell’allenatore dei grigiorossi, Nicola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicola sulle parole di tudor non mi presto a questo giochini

© Gazzetta.it - Nicola sulle parole di Tudor: "Non mi presto a questo giochini..."

