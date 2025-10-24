Inter News 24 Nicola, tecnico della Cremonese, ha risposto a Tudor e ha sfidato il tecnico bianconero in conferenza stampa: le parole. Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l’ Atalanta, Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha risposto alle dichiarazioni di Igor Tudor, che aveva affermato che la Cremonese avrebbe avuto una classifica diversa se avesse affrontato squadre con obiettivi diversi. «Francamente penso che Tudor intendesse dire che se avessimo incontrato squadre con obiettivi diversi rispetto a quelli della Juventus, forse avremmo potuto guadagnare qualche punto in più. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nicola risponde a Tudor sulla classifica: «Possiamo guadagnare più punti? Mai dire mai, è il bello del calcio»