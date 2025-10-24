Nicola replica a Tudor sul calendario | Non mi presto a questi giochini

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. «Se avessimo affrontato la Cremonese invece del Milan, saremmo primi», queste le parole di Igor Tudor sul calendario della sua Juventus. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Atalanta: «Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Ma sono considerazioni che fa Tudor, che è l’allenatore della Juventus: io non mi presto a questi giochini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nicola replica a tudor sul calendario non mi presto a questi giochini

© Ilnapolista.it - Nicola replica a Tudor sul calendario: «Non mi presto a questi giochini»

Approfondisci con queste news

nicola replica tudor calendarioNicola replica a Tudor sul calendario: «Non mi presto a questi giochini» - Tudor critica il calendario Juventus, Nicola replica: nulla di serio, il calcio resta imprevedibile e le considerazioni restano ipotetiche. Da ilnapolista.it

nicola replica tudor calendarioCremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Botta e risposta tra tecnici di Serie A… Cosa è successo - Cremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Si legge su juventusnews24.com

Cremonese, Nicola risponde a Tudor: 'Non mi presto a questi giochini' - Non si è fatta attendere la replica dell'allenatore della squadra lombarda al collega della Juventus, che tra l'altro affronterà sabato prossimo. Come scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Nicola Replica Tudor Calendario