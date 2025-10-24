Nicola replica a Tudor sul calendario | Non mi presto a questi giochini
. «Se avessimo affrontato la Cremonese invece del Milan, saremmo primi», queste le parole di Igor Tudor sul calendario della sua Juventus. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Atalanta: «Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Ma sono considerazioni che fa Tudor, che è l’allenatore della Juventus: io non mi presto a questi giochini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
#Nicola replica a #Tudor sul calendario: «Non mi presto a questi giochini». «È tutto da dimostrare. Non è detto che non possiamo vincere contro squadre che lottano per lo scudetto». https://www.ilnapolista.it/2025/10/nicola-replica-a-tudor-sul-calendario-non- - facebook.com Vai su Facebook
Mentana non ci sta e replica in diretta “Non lo dica mai più, è offensivo”. Mentana durissimo contro Albanese https://nicolaporro.it/non-lo-dica-mai-piu-e-offensivo-mentana-durissimo-contro-albanese/… Vai su X
Nicola replica a Tudor sul calendario: «Non mi presto a questi giochini» - Tudor critica il calendario Juventus, Nicola replica: nulla di serio, il calcio resta imprevedibile e le considerazioni restano ipotetiche. Da ilnapolista.it
Cremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Botta e risposta tra tecnici di Serie A… Cosa è successo - Cremonese, Nicola replica piccato a Tudor: «Non mi presto a questi giochini». Si legge su juventusnews24.com
Cremonese, Nicola risponde a Tudor: 'Non mi presto a questi giochini' - Non si è fatta attendere la replica dell'allenatore della squadra lombarda al collega della Juventus, che tra l'altro affronterà sabato prossimo. Come scrive ilbianconero.com