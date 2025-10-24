. «Se avessimo affrontato la Cremonese invece del Milan, saremmo primi», queste le parole di Igor Tudor sul calendario della sua Juventus. Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Atalanta: «Ho letto qualcosa, ma francamente lascia il tempo che trova. Credo volesse dire che, se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Ma sono considerazioni che fa Tudor, che è l’allenatore della Juventus: io non mi presto a questi giochini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nicola replica a Tudor sul calendario: «Non mi presto a questi giochini»