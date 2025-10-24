Nico Paz all’Inter ecco come lo farebbe giocare Chivu

Il fantasista argentino del Como è ancora in orbita Real Madrid. Le tre soluzioni, con un cambio modulo, che studia il tecnico nerazzurro Nico Paz continua a essere nei pensieri dell’ Inter e dei suoi tifosi. Dopo il tentativo fatto all’inizio della scorsa estate, con i continui contatti tra il vice presidente Javier Zanetti ed il padre del fantasista del Como, a giugno i nerazzurri potrebbero tornare alla carica. Il sito argentino ‘Doble Amarilla’ sostiene che ci sia stata un’offerta formale al Real Madrid (che pagando i 9 milioni della clausola di riacquisto lo riporterebbe a casa) da 58 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nico Paz all’Inter, ecco come lo farebbe giocare Chivu

