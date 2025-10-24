(Romania) La prima vittoria da allenatore in prima non si scorda mai. Così come Daniel Niccolini non dimenticherà mai la notte in cui ha regalato, insieme ai suoi ragazzi, il premio di una vittoria sofferta ma meritata a un uomo, Vincenzo Italiano, che ancor prima che un capo-allenatore per lui è un amico. "Ci tenevamo tanto a vincere per dedicare questi tre punti al mister – dice Niccolini –. Sappiamo come lui vive il calcio e quanto sta soffrendo a stare lontano dal campo e dalla sua squadra. Speriamo di poterlo riavere al più presto con noi". Tutto è bene quel che finisce bene e la vittoria è il giusto premio a chi ha costruito molte più occasioni da gol: ma la sofferenza non è mancata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Niccolini, una notte indimenticabile. "Volevamo i tre punti per Vincenzo. Potevamo chiuderla dopo un tempo. Siamo stati bravi a stringere i denti»