Nicastro Sviluppo Lavoro Italia | Con ‘C’è posto per te’ servizi e opportunità

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Con 'C'è posto per te' siamo partiti dalle indicazioni del ministro Calderone e abbiamo voluto portare sevizi e opportunità di lavoro alle persone. Abbiamo fatto finora 9 tappe, gireremo tutta Italia ma con particolare attenzione al Sud e alle aree interne del nostro Paese. Ci rivolgiamo a tutti i target che hanno più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nicastro sviluppo lavoro italiaA Palermo il tour nazionale “C’è Posto per Te” promosso da Sviluppo Lavoro Italia - Due giornate dedicate a colloqui di lavoro, workshop tematici, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro con un focus ... Da affaritaliani.it

“C’è Posto per Te” in Sicilia, Paola Nicastro: Oltre 500 opportunità di lavoro - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 'I dati sul mercato del lavoro in Sicilia nel secondo trimestre del 2025 raccontano una regione che, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

nicastro sviluppo lavoro italiaSviluppo Lavoro Italia: arriva a Palermo il tour nazionale "C'è Posto per Te" - Arriva in Sicilia il tour nazionale "C'è Posto per Te", promosso da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in programma il 21 e 22 o ... Secondo finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Nicastro Sviluppo Lavoro Italia