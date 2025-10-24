Newcastle–Fulham | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 16:00 italiane Stadio: St James’ Park (Newcastle) Due squadre separate da un’incollatura si giocano punti pesanti per dare continuità a una classifica ancora corta. Il Newcastle conta sul fattore St James’ Park e su una fase difensiva in crescita; il Fulham cerca efficienza negli ultimi 20 metri e solidità nelle transizioni. Stato di forma. Newcastle: andamento altalenante, ma con segnali di compattezza maggiore dietro e più lucidità sulle palle inattive. In casa tende ad alzare ritmo e pressione nei primi 30’.. Fulham: organizzazione discreta, ma pochi tiri puliti in porta; pericoloso quando può ripartire e attaccare le corsie con esterni rapidi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Newcastle–Fulham: preview, probabili formazioni e pronostico

