Netanyahu tira il freno a mano dopo il no Usa | l’annessione della Cisgiordania si arena alla Knesset tra fumi pressioni e fantasmi

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier blocca la legge sull’annessione, mentre Israele balla sull’orlo del baratro diplomatico e politico Gerusalemme, mattina di sabbia e nervi. Netanyahu preme il tasto “pausa” sull’annessione della Cisgiordania, e nella Knesset si sente odore di gomma bruciata. Tutti fingono che sia un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

