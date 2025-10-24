Il premier blocca la legge sull’annessione, mentre Israele balla sull’orlo del baratro diplomatico e politico Gerusalemme, mattina di sabbia e nervi. Netanyahu preme il tasto “pausa” sull’annessione della Cisgiordania, e nella Knesset si sente odore di gomma bruciata. Tutti fingono che sia un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu tira il freno a mano dopo il no Usa: l’annessione della Cisgiordania si arena alla Knesset tra fumi, pressioni e fantasmi