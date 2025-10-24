Nessuna traccia di indignazione per i massacri di Hamas a Gaza

Al direttore - L’antica amicizia con Umberto Ranieri mi impone di esporre ai lettori del Foglio le ragioni del mio parziale disaccordo rispetto alle sue dichiarazioni di ieri a Francesco Palmieri. Non credo, infatti, possa imputarsi a Roberto Fico il fatto che la sua candidatura per il centrosinistra sia stata il risultato di un accordo tra le forze politiche invece che di primarie, vista che questa, giusta o sbagliata, è stata la scelta fatta per tutte le elezioni regionali nell’attuale tornata. D’altra parte, ogni alleanza comporta concessioni reciproche, anche verso forze e candidati con cui in passato vi sono stati scontri e conflitti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

