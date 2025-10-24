Neonata rischia di morire ambulanza caricata sull’aereo militare per il volo salvavita

Pisa, 24 ottobre 2025 – Si è conclusa questa notte una missione di trasporto sanitario d'urgenza svolto da un equipaggio della 46ma Brigata aerea di Pisa con un velivolo C-130J. La missione ha permesso di trasferire rapidamente una neonata in imminente pericolo di vita da Brindisi a Roma. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Lecce, è stato prontamente disposto e coordinato in tempi rapidi dalla Sala situazioni di Vertice del comando della Squadra Aerea - prima Regione Aerea di Milano. Quest'ultima, sala operativa dell'Aeronautica militare, ha subito dato l'ordine di decollo ad uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi sul territorio nazionale, per questo genere di missioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neonata rischia di morire, ambulanza caricata sull’aereo militare per il volo salvavita

