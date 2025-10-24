Nell' ospedale di Penne attivato il servizio di logopedia
Nuovo importante servizio di riabilitazione della Asl di Pescara attivato nell'ospedale di Penne. Come fa sapere il sindaco vestino Gilberto Petrucci, è stato attivato il servizio di Logopedia, operativo dal 22 ottobre.Il servizio si articolerà in due modalità di accesso. Nelle ore mattutine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
