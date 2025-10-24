Nell' ospedale di Penne attivato il servizio di logopedia

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo importante servizio di riabilitazione della Asl di Pescara attivato nell'ospedale di Penne. Come fa sapere il sindaco vestino Gilberto Petrucci, è stato attivato il servizio di Logopedia, operativo dal 22 ottobre.Il servizio si articolerà in due modalità di accesso. Nelle ore mattutine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ATTIVATO DALL’ASL DI PESCARA IL SERVIZIO DI LOGOPEDIA ALL’OSPEDALE DI PENNE - PENNE – L’assistenza riabilitativa della ASL di Pescara si amplia con l’attivazione, presso il Presidio Ospedaliero di Penne, del servizio di Logopedia, operativo dal 22 ottobre. Segnala abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Nell Ospedale Penne Attivato