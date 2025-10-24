Nella lasagna comprata Shock e subito ospedale per la famosa giornalista | cosa c’era dentro
. Un post pubblicato sui social da una nota giornalista italiana ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, generando un’ondata di reazioni tra apprensione e curiosità. Il racconto ha fatto emergere un episodio domestico che si è trasformato in un momento di grande paura. In pochi minuti, numerosi utenti hanno espresso solidarietà e chiesto chiarimenti, mentre la stessa protagonista ha voluto spiegare cosa fosse realmente accaduto; una vicenda rivelatasi tutt’altro che banale. A seguito dell’ingestione di pochi bocconi di una lasagna acquistata per un pasto in casa, infatti, la donna è dovuta correre in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Ho il vetro nell’intestino dopo aver mangiato un piatto di pasta al forno comprata vicino casa” La denuncia della giornalista Barbara Castellani sui social. - facebook.com Vai su Facebook