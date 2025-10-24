Nella casa occupata abusivamente ha con sé vari oggetti rubati Scatta la denuncia per un 19enne

JESI – Denunciato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione. Sono queste le due accuse mosse dai Carabinieri di Jesi a un 19enne originario dell’Africa e risultato essere senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia.Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre, i militari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

BIRD Mercoledì 22/10 - ore 15:30 e 21:00 Bailey, 12 Anni, vive in una casa occupata nel nord del Kent. Sensibile e ribelle, alterna il tempo tra giovani teppisti e solitudine, finché l'incontro con Bird, enigmatico vagabondo in cerca dei genitori, segna u - facebook.com Vai su Facebook

Non è più occupata la casa di Foligno: la famiglia l'ha svuotata e lasciata - X Vai su X

Sgomberata la casa occupata a Foligno - Assenza verificata dal sopralluogo delle forze dell'ordine ... Secondo corrieredellumbria.it

Casa occupata a Foligno: aggredita la troupe di Mediaset - Sì, perché lunedì sera Rete4 ha trasmesso l’aggressione che gli abitanti di quell’abitazione, che sono sinti, hanno compiuto ai dann ... Si legge su umbria24.it

Casa occupata abusivamente nel centro storico: il proprietario scopre un giaciglio, indaga - Scoperta un’occupazione abusiva in una casa disabitata nel cuore del centro storico di Agrigento, in via San Francesco d’Assisi. scrivolibero.it scrive