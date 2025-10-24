Nella casa occupata abusivamente ha con sé vari oggetti rubati Scatta la denuncia per un 19enne

Anconatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Denunciato per violazione di domicilio aggravata e ricettazione. Sono queste le due accuse mosse dai Carabinieri di Jesi a un 19enne originario dell’Africa e risultato essere senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia.Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre, i militari. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

casa occupata abusivamente haSgomberata la casa occupata a Foligno - Assenza verificata dal sopralluogo delle forze dell'ordine ... Secondo corrieredellumbria.it

Casa occupata a Foligno: aggredita la troupe di Mediaset - Sì, perché lunedì sera Rete4 ha trasmesso l’aggressione che gli abitanti di quell’abitazione, che sono sinti, hanno compiuto ai dann ... Si legge su umbria24.it

Casa occupata abusivamente nel centro storico: il proprietario scopre un giaciglio, indaga - Scoperta un’occupazione abusiva in una casa disabitata nel cuore del centro storico di Agrigento, in via San Francesco d’Assisi. scrivolibero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Casa Occupata Abusivamente Ha