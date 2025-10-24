Nel weekend ritorna l’ora solare Origini impatti e futuro

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo cambio d’orario in Italia sarà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nel weekend ritorna l8217ora solare origini impatti e futuro

© Lidentita.it - Nel weekend ritorna l’ora solare. Origini, impatti e futuro

Scopri altri approfondimenti

Ora solare 2025, quando arriva nel weekend: lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - Il cambio dell'ora, da ora legale a ora solare, prevede infatti di spostare le lancette degli orologi di ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Weekend Ritorna L8217ora Solare