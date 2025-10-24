Nel weekend ritorna l’ora solare Origini impatti e futuro
Il prossimo cambio d’orario in Italia sarà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il successo dello scorso weekend ritorna LA COLAZIONE DEL CONTADINO - L’autentica tradizione siciliana ti aspetta! Sabato 25 ottobre alle 9:30 scopri i sapori genuini della nostra terra: Ricotta fresca in scodella Salsiccia stagionata artigianale - facebook.com Vai su Facebook
Ora solare 2025, quando arriva nel weekend: lancette un'ora indietro, si dormirà un'ora in più - Il cambio dell'ora, da ora legale a ora solare, prevede infatti di spostare le lancette degli orologi di ... Da leggo.it