Nel nome di mia sorella

Per Giovanna Rei “Noi del rione Sanità“ – la nuova fiction targata Rai che racconta uno dei luoghi più affascinanti e difficili di Napoli – è un dolce ritorno a casa. Perché sotto l’abito di scena si nascondono frammenti di un vissuto che ritorna prepotentemente a galla. "Di questo quartiere ho sentito parlare sin da bambina – dice –, e mi era sempre stato dipinto come un luogo da non frequentare". E invece il destino ha apparecchiato per lei tutt’altra storia. "Durante la pandemia sono andata ad abitare nel Rione Sanità per motivi professionali e, a causa delle restrizioni dovute al lockdown, mi sono ritrovata letteralmente intrappolata nella casa vacanze che avevo preso in affitto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel nome di mia sorella

