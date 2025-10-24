Nel cuore di Novoli arriva un Halloween da paura

Firenzetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolcetto o scherzetto? Con uno special weekend dedicato, dal 31 ottobre al 2 novembre, quest’anno Halloween arriva anche in un importante luogo di shopping e aggregazione per tutti coloro che vivono o passano da Novoli, nella zona nord-ovest di Firenze.Un weekend da paura al Centro Polifunzionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cuore novoli arriva halloweenImola, arriva Monsterland Halloween Festival all’autodromo: “Almeno 30mila persone nel week-end” - Una notte da brividi con Monster House, giostre, attrazioni adrenaliniche, Luna park a tema horror, street performances ma soprattutto tanta musica, ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Novoli Arriva Halloween