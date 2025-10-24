Nel casertano centrata la vincita più alta del Lotto | oltre 50mila euro con un terno e tre ambi

La dea bendata ha fatto tappa a Trentola Ducenta, regalando una delle vincite più alte dell’ultima estrazione del Lotto. Giovedì 23 ottobre, infatti, un fortunato giocatore ha centrato una combinazione vincente che gli ha permesso di portare a casa ben 52.500 euro.La giocata fortunata è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it