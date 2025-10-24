nel capannone 50 chili di droga sequestrati anche armi e soldi arrestato un italiano incensurato

Non era certo per uso personale la droga che deteneva, circa 50 kg di marijuana, sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato di Varese, insieme a 100 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e una pistola semi-automatica con matricola abrasa, completa di 50 cartucce. Le manette sono scattate per un italiano di 39 anni, incensurato, accompagnato in carcere a Varese. Nella stessa operazione sono stati denunciati a piede libero altri due italiani, un trentanovenne pregiudicato e un cinquantanovenne incensurato, per coltivazione di cannabis in concorso e detenzione di circa 20 kg di marijuana. A dare il via all’attività investigativa il sospetto andirivieni che interessava un capannone dismesso nel comune di Cadrezzate con Osmate: il fabbricato è stato sottoposto per giorni a monitoraggio dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

