Nei sondaggi FdI resta sopra il 30% stabile il centrodestra

AGI - Nei giorni in cui cade il terzo anniversario dall'insediamento del governo Meloni, FdI si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. Nel campo delle opposizioni, invece, si conferma la flessione per M5s (-0,7% in due settimane), solo parzialmente 'compensata' dalla lieve crescita di Pd e Avs. Anche Azione scende ancora, attestandosi in corrispondenza della soglia del 3%. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 30,3 (+0,5). PD 22,2 (+0,3). M5S 12,5 (-0,7). Forza Italia 8,9 (-0,1). Lega 8,5 (=). VerdiSinistra 6,4 (+0,2). Azione 3,0 (-0,2). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Nei sondaggi FdI resta sopra il 30%, stabile il centrodestra

