Negli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza
Permetterebbero alle donne di uscire da situazioni critiche e aiuterebbero a raccogliere dati preziosi sulla diffusione delle violenze. Ma sono pochissimi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Si tratta di persone che si sono sottoposte all'intervento in un centro privato e che manifestano gravi problemi all'occhio. Le direzioni degli ospedali hanno avviato una profilassi di sterilizzazione di locali e sale operatorie che hanno accolto i malati - facebook.com Vai su Facebook
Negli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza - Permetterebbero alle donne di uscire da situazioni critiche e aiuterebbero a raccogliere dati preziosi sulla diffusione delle violenze. Segnala internazionale.it
Violenza contro le donne. Da Confapid 10mila euro per gli sportelli in due ospedali - Fondi sono stati raccolti in occasione del galà di beneficenza promosso da in collaborazione con l'Ordine degli psicologi della Campania. Da quotidianosanita.it
Centro prelievi del San Raffaele di Milano: malumore per i posti limitati e stop agli sportelli già all’alba. Ai pazienti: «Riprovate domani» - «Si comunica che l’accesso libero ai prelievi è disponibile fino all’erogazione di 100 numeri». Lo riporta milano.corriere.it