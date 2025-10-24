Negli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza

Internazionale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Permetterebbero alle donne di uscire da situazioni critiche e aiuterebbero a raccogliere dati preziosi sulla diffusione delle violenze. Ma sono pochissimi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

negli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza

© Internazionale.it - Negli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza

News recenti che potrebbero piacerti

ospedali sono abbastanza sportelliNegli ospedali non ci sono abbastanza sportelli antiviolenza - Permetterebbero alle donne di uscire da situazioni critiche e aiuterebbero a raccogliere dati preziosi sulla diffusione delle violenze. Segnala internazionale.it

Violenza contro le donne. Da Confapid 10mila euro per gli sportelli in due ospedali - Fondi sono stati raccolti in occasione del galà di beneficenza promosso da in collaborazione con l'Ordine degli psicologi della Campania. Da quotidianosanita.it

Centro prelievi del San Raffaele di Milano: malumore per i posti limitati e stop agli sportelli già all’alba. Ai pazienti: «Riprovate domani» - «Si comunica che l’accesso libero ai prelievi è disponibile fino all’erogazione di 100 numeri». Lo riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedali Sono Abbastanza Sportelli