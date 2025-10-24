Nedved Roma sei fortunata

Così Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport: "Il Viktoria lo conosco, ovviamente, perché sto seguendo un po' di giocatori per la nazionale. Ho iniziato a giocare qui a 14 anni, mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma, con il massimo rispetto. Un grande piacere essere qua. I numeri del Viktoria? Stanno cambiando modulo di gioco, si stanno abituando a giocare a quattro, con un gioco offensivo. Hanno qualche problema a livello difensivo, per il livello dell'Europa League dobbiamo vedere. Peccato che non tutti i loro giocatori sono di nazionalità ceca.

