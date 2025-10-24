NdC ufficializza la squadra di Avellino per le Regionali 2025

Presentata questo pomeriggio la Lista provinciale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione elettorale provinciale di Avellino. Per NdC i candidati sono: Gazzella Guerino avvocato Grella Angelia già amministratore comunale a Sturno Iannace Gino ingegnere e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

ELEZIONI PUGLIA il Pd ufficializza le liste: “Squadra rinnovata e pronta a guidare la regione” - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni #Puglia, il #Pd ufficializza le liste: “Squadra rinnovata e pronta a guidare la regione” - X Vai su X

Fuori dalla Coppa Italia, ma manca mezza squadra - Un Avellino che, spesso e volentieri, è stato messo sotto da un Cerignola più vivo e ... Secondo ilmattino.it

Avellino-Cerignola, lupi eliminati dalla Coppa: ma con mezza squadra - Perché è agosto, perché il campionato è ben altra cosa e perché mancavano all'appello ben nove calciatori. Si legge su ilmattino.it

Avellino-Lazio, cori contro Lotito e messaggio alla squadra: “Onorate la nostra maglia”. Poi il nodo fascia - La Lazio scende in campo per la seconda amichevole della sua preparazione estiva dopo quella con la Primavera a Formello. Da calciomercato.it