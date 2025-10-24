Altra grande notte quella mandata in archivio per la NBA, con due partite andate in scena per la regular season 2025-2026 scattata pochi giorni fa: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate. Servono ben due overtime agli Oklahoma City Thunder (2-0) per piegare la resistenza degli Indiana Pacers (0-1) per 135-141. Dopo un primo quarto equilibrato (25-22), i campioni in carica provano ad alzare il ritmo nel secondo parziale fino al +7 con cui si va all’intervallo lungo (47-54). Nella ripresa i Pacers reagiscono pareggiando prima i conti (70-70) e poi mettendo la freccia (76-75), con i Thunder che non mollano e conservano un possesso pieno di vantaggio alla terza sirena (78-81). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 ottobre): vittorie all’overtime per Thunder e Warriors contro Pacers e Nuggets