Nba Freestyle | Lo scandalo scommesse mina la credibilità della lega Dice il saggio Shaquille O’Neal | Non tutti i soldi sono buoni soldi

Lo scandalo scommesse non va sottovalutato. Non si può non menzionare lo scandalo scommesse che ha travolto la Nba. Anche se già molto è stato scritto in tutto il mondo. Una vicenda grave. Che mina la credibilità dello sport. Che danneggia uno dei valori più importanti su cui la Nba ha sempre puntato: the love of the game. Due riflessioni senza pretese, in base alle informazioni al momento pubbliche. Se la storia rimarrà confinata ai personaggi arrestati (Billups, Rozier, Jones), il grande danno reputazionale che in poche ore ha già subito la Nba potrà essere ancora faticosamente recuperato. Ma se si espanderà, se verranno fuori altri giocatori coinvolti, se spunterà del marcio in più a “cospargere” i campi della lega, le conseguenze saranno imprevedibili e impensabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nba Freestyle | Lo scandalo scommesse mina la credibilità della lega. Dice il saggio Shaquille O’Neal: “Non tutti i soldi sono buoni soldi”

