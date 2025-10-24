Nba | Billups rilasciato silenzio stampa lasciando tribunale Portland

L’allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups ha lasciato il tribunale federale di Portland nel tardo pomeriggio americano di giovedì, dopo essere stato rilasciato. L’ex giocatore e campione Nba è accusato di scommesse illegali in una maxi inchiesta che coinvolge anche la Mafia italoamericana. Un gruppo di giornalisti lo ha seguito lungo l’isolato dal tribunale fino a un SUV nero che lo attendeva. Non ha mostrato alcuna emozione mentre camminava lungo la strada. Non ha risposto alle numerose domande poste dalla stampa prima di essere portato via. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

