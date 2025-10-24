Inter News 24 Nazionale, le parole di Katia Ancelotti su Gattuso e sulla condotta della Nazionale Azzurra da parte dell’ex centrocampista del Milan. Katia Ancelotti, figlia del tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, ha rilasciato dichiarazioni forti ai microfoni del Corriere della Sera, parlando della sua vita quotidiana con il padre e delle sue esperienze legate al suo nome e alla sua carriera. Per Katia, suo padre è una persona semplice, con qualche difetto umano: «Papà è un semplicione, mangia male, veste così così, non sa guidare bene e non mi ascolta», ha raccontato con affetto, ma anche con un naturale istinto di protezione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionale, le dichiarazioni taglienti di Katia Ancelotti su Gattuso e il cognome pesante