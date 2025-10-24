Nazionale le dichiarazioni taglienti di Katia Ancelotti su Gattuso e il cognome pesante
Inter News 24 Nazionale, le parole di Katia Ancelotti su Gattuso e sulla condotta della Nazionale Azzurra da parte dell’ex centrocampista del Milan. Katia Ancelotti, figlia del tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, ha rilasciato dichiarazioni forti ai microfoni del Corriere della Sera, parlando della sua vita quotidiana con il padre e delle sue esperienze legate al suo nome e alla sua carriera. Per Katia, suo padre è una persona semplice, con qualche difetto umano: «Papà è un semplicione, mangia male, veste così così, non sa guidare bene e non mi ascolta», ha raccontato con affetto, ma anche con un naturale istinto di protezione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sara Gama ha parlato del suo ritorno in Nazionale Le dichiarazioni dell'ex calciatrice nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
#Orsolini #RaiSport #dichiarazioni #EstoniaItalia #Italia #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #SerieAEnilive - X Vai su X
Che bordate dalla figlia di Ancelotti: “Gattuso? Papà c’è rimasto male. E il figlio di Pioli?” - Le dichiarazioni taglienti della figlia del ct del Brasile all'indirizzo di Rino Gattuso e sul tema del cognome pesante ... Secondo msn.com