Navile nuove ville già in vendita in una zona a rischio alluvioni

C’è un annuncio su una nota piattaforma immobiliare che parla di ville già in vendita in via dell’Arcoveggio. Una "sorpresa" sgraditissima per il comitato ‘Salviamo il canale Navile’, che da anni chiede di ripulire l’area (allagatasi dopo le alluvioni del ‘23 e del ‘24) incalzando il Comune: "Non possiamo permettere che si costruisca ancora in aree ad altissimo rischio idraulico. Qui serve bonificare, non cementificare". Il riferimento è al Pug (Piano urbanistico generale), che identifica quel punto come "da desigillare": "La zona è in parte demaniale e in parte privata – prosegue il comitato –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

