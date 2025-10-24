Naufragio al largo Turchia | 14 morti

Servizitelevideo.rai.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.10 Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che la loro imbarcazione si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul Mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos. Lo riportano i media locali. La Guardia Costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due dei migranti che si trovavano a bordo. L'imbarcazione si è rovesciata poco dopo essere partita dalla costa turca. Uno dei migranti, un cittadino afghano, era riuscito a raggiungere a nuoto la riva e ha avvertito le autorità. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

naufragio largo turchia 14Naufragio di migranti al largo della Turchia: almeno 14 morti - L'imbarcazione era partita dalla costa turca ed è naufragata al largo di Bodrum, località sul mare Egeo. Scrive tg24.sky.it

naufragio largo turchia 14Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti - La guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell’imbarcazione, che si è rovesciata poco dopo essere partita dalla costa turca. Secondo ilsole24ore.com

naufragio largo turchia 14Naufragio migranti a Bodrum in Turchia: diversi morti - Le squadre di soccorso hanno recuperato 14 corpi e salvato 3 persone, tra cui un afghano che ha nuotato sei ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Naufragio Largo Turchia 14